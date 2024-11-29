Уведомление о выборе ИФНС для сдачи декларации по налогу на имущество надо сдавать после 1 января

Если у компании в разных городах одного региона есть имущество, облагаемое налогом по среднегодовой стоимости, то она может сдать одну единую декларацию. Надо только выбрать, куда сдавать.

Для этого нужно направить в инспекцию уведомления о порядке представления налоговых деклараций по налогу на имущество (КНД 1150090).

Срок сдачи уведомления – до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом, в котором будет предоставляться единая налоговая декларация.

То есть, по налогу на имущество за 2024 год срок сдачи уведомления – 01.02.2025.

Налоговики сообщают, что сдавать уведомление надо не ранее 01.01.2025.

При заполнении необходимо указывать ИНН и КПП головной организации.

Если декларация представляется за 2024 года, то в уведомлении налоговый период необходимо указывать – 2025 год, то есть год, в котором представляется уведомление.

Кстати, за 2024 год надо будет сдавать декларацию по налогу на имущество по новой форме.

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