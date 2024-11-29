Производители снизят цену на молоко и сливочное масло

К новогодним праздникам покупатели смогут приобрести сливочное масло, молоко и сгущенку по низким ценам. Торговые сети согласились ограничить наценку, а производители дадут скидки 10-15%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с 10 торговыми сетями по ограничению наценок на молоко и сливочное масло. Стоимость на 10-15% также снизят и производители «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие.

Большинство магазинов группы X5, «Ашан», «Атак», «Магнит» и «Дикси» заявили, что готовы расширить список товаров с ограниченной наценкой до 5-10%. В группе компаний X5 новые условия действуют с 1 ноября по 28 февраля 2025 года для 68 регионов. Ретейл ограничил наценку 387 позиций из 29 категорий. Об этом пишут «Известия».

В сетях «Ашан» раньше наценку контролировали на 116 позиций, теперь перечень увеличили до 208. После предложения ФАС в «Магните» под ограничения попадет 448 товаров, хотя раньше их было 278. «Дикси» начнет ограничивать наценку на 110 продовольственных товаров.

«Мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан и т.д. Это будет молоко в недорогой упаковке жирностью 2,5%, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское жирностью 72%, снижение по нему на 7–10%», — сказал генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев.

В преддверии новогодних праздников производители молока установят скидки на свои товары. Например, дисконт до 10% будет распространяться на сливочное масло и сгущенное молоко брендов «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское». Компания «ЭкоНива» уже с 1 ноября снизила цены на масло на 5%.

В Минсельхозе рассказали, что до конца года поддержка молочной отрасли может составить около 63 млрд рублей. В эту сумму входят прямые субсидии на возмещение затрат с производством животноводческой продукции, а также поддержка в строительстве и модернизации ферм.