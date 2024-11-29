Правительство расширило режим разрешительной продажи маркированных товаров

В соответствии с постановлением от 22.11.2024 № 1606 режим разрешительной продажи вводится для:
лекарств для ветеринарного применения, велосипедов и велосипедных рам — с 1 сентября 2025 года;
безалкогольного пива, икры осетровых и лососевых, технических средств реабилитации — с 1 октября 2025;
упакованных в потребительскую упаковку кормов для животных — с 1 марта 2026;
пищевых растительных масел и масложировой продукции — с 1 мая 2026;
консервированных продуктов — с 1 апреля 2027.
Эти нормы вступят в действие с 29 декабря 2024 года.
В настоящее время этот режим применяется (постановление от 21.11.2023 № 1944) в отношении маркированной молочной продукции и упакованной воды. С 1 марта 2025 года он будет действовать для медицинских изделий и кресел-колясок.
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