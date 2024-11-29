Правительство расширило режим разрешительной продажи маркированных товаров

Если в системе «Честный знак» будут отсутствовать коды маркировки, есть данные об истечении срока годности или стоит запрет на продажу товара надзорными органами, касса такую продажу будет блокировать.

В соответствии с постановлением от 22.11.2024 № 1606 режим разрешительной продажи вводится для:

лекарств для ветеринарного применения, велосипедов и велосипедных рам — с 1 сентября 2025 года ;

безалкогольного пива, икры осетровых и лососевых, технических средств реабилитации — с 1 октября 2025 ;

упакованных в потребительскую упаковку кормов для животных — с 1 марта 2026 ;

пищевых растительных масел и масложировой продукции — с 1 мая 2026 ;

консервированных продуктов — с 1 апреля 2027.

Эти нормы вступят в действие с 29 декабря 2024 года.

В настоящее время этот режим применяется (постановление от 21.11.2023 № 1944) в отношении маркированной молочной продукции и упакованной воды. С 1 марта 2025 года он будет действовать для медицинских изделий и кресел-колясок.