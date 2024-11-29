⚡️ Итоги дня: перед Новым годом майонез подорожает, у жителей Вологодской области будет 2 часа на покупку алкоголя, детям запретят продавать зажигалки

Производитель майонеза «Махеевъ» объявил о предстоящем повышении цен на свою продукцию, что связано с удорожанием подсолнечного масла. Отпускные цены вырастут на 2,9-10%.

Зарубежные и российские бренды поднимут цены на бытовую технику на 10%. Это объясняют подорожанием комплектующих и логистики, а также увеличением стоимости оборотного капитала.

Базовый iPhone 16 подешевел на 20%. На старте продаж смартфон стоил 114 тыс. рублей, однако в конце этого месяца купить девайс можно уже менее чем за 95 тыс.

В МТС появилась возможность приобрести виртуальные SIM-карты, которые обеспечат доступ в интернет в более чем 200 странах и регионах мира.

Онлайн-ретейлер Lamoda объявил о планах серьезного расширения бизнеса в сегменте ювелирных украшений. К середине 2025 года компания начнет хранение и доставку ювелирных изделий со своих складов.

В России запретят продавать детям зажигалки и баллончики для их заправки. За нарушение ООО и ИП оштрафуют от 150 до 300 тыс. рублей, малые предприятия заплатят от 200 до 300 тыс., а остальные компании — от 400 до 600 тыс.

В Вологодской области купить алкоголь можно только за два часа. Розничную продажу спиртного ограничат двумя часами в день: с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу. Ограничение вступит в силу с марта 2025 года, но не повлияет на работу кафе и ресторанов.