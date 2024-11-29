Маркетплейсы

Все больше аптечных товаров потребители заказывают онлайн и не в аптеках

Количество заказов фармацевтических товаров на маркетплейсах выросло в пять раз с 2021 года.

Если в 2021 году количество заказов аптечных товаров на маркетплейсах составило 1 024 млн шт., то за 12 месяцев с июля 2023 по июнь 2024 года – уже 5 041 млн шт.

Источник: Data Insight

В последние годы ярко проявилось несколько тенденций на рынке онлайн-продаж аптечных товаров (Е-Pharma), о чем пишет Data Insight:

  • Покупатель становится омни-покупателем, который увеличивает долю покупок в интернете и сокращает походы в обычные магазины.

  • Рынок растет в основном за счет увеличения доли онлайн-покупок у омни-покупателей, а не за счет привлечения новых покупателей.

  • Покупатель все чаще обращается к агрегаторам для выбора товаров, сокращая покупки в онлайн-аптеках.

  • Растет ценность рекомендаций и отзывов других покупателей для решения о совершении покупки.

  • Продажи фармацевтических товаров растут в неаптечных онлайн-каналах.

  • Игроки фармретейла рассматривают управление поведением онлайн-потребителя как источник капитализации бизнеса.

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