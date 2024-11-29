Все больше аптечных товаров потребители заказывают онлайн и не в аптеках

Если в 2021 году количество заказов аптечных товаров на маркетплейсах составило 1 024 млн шт., то за 12 месяцев с июля 2023 по июнь 2024 года – уже 5 041 млн шт.
В последние годы ярко проявилось несколько тенденций на рынке онлайн-продаж аптечных товаров (Е-Pharma), о чем пишет Data Insight:
Покупатель становится омни-покупателем, который увеличивает долю покупок в интернете и сокращает походы в обычные магазины.
Рынок растет в основном за счет увеличения доли онлайн-покупок у омни-покупателей, а не за счет привлечения новых покупателей.
Покупатель все чаще обращается к агрегаторам для выбора товаров, сокращая покупки в онлайн-аптеках.
Растет ценность рекомендаций и отзывов других покупателей для решения о совершении покупки.
Продажи фармацевтических товаров растут в неаптечных онлайн-каналах.
Игроки фармретейла рассматривают управление поведением онлайн-потребителя как источник капитализации бизнеса.
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