Все больше аптечных товаров потребители заказывают онлайн и не в аптеках

Количество заказов фармацевтических товаров на маркетплейсах выросло в пять раз с 2021 года.

Если в 2021 году количество заказов аптечных товаров на маркетплейсах составило 1 024 млн шт., то за 12 месяцев с июля 2023 по июнь 2024 года – уже 5 041 млн шт.

Источник: Data Insight

В последние годы ярко проявилось несколько тенденций на рынке онлайн-продаж аптечных товаров (Е-Pharma), о чем пишет Data Insight: