Какие доходы не будут учитывать для освобождения от НДС

Если компания или ИП одновременно применяли несколько систем налогообложения, то доходы будут считать по всем режимам.

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» аудитор Ольга Букина рассказала, как правильно считать лимиты доходов, чтобы получить освобождение от уплаты НДС в 2025 году.

При определении величины доходов не учитываются:

доходы в виде положительной курсовой разницы;

доходы в виде субсидий при безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность имущества (имущественных прав).

Если ИП применял одновременно ОСНО и патентную систему налогообложения (ПСН) либо систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) и ПСН, доходы будут считать по обоим налоговым режимам.

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с оборотом больше 60 млн рублей будет платить НДС. Освобождение предоставляется автоматически тем, кто не достиг этого лимита. Уведомления об освобождении от уплаты НДС представлять в налоговый орган не надо.

Вновь созданная организация или заново зарегистрированный ИП, которые применяют УСН, освобождаются от НДС с даты постановки их на учет в налоговом органе.

Также предпринимателям на УСН, которые получили освобождение от уплаты НДС, не нужно представлять декларацию по НДС, вести книги продаж и покупок.

Освобождение от НДС для УСН распространяется также на производителей подакцизных товаров (подакцизного винограда, вина, игристого вина, включая российское шампанское, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства, сахаросодержащих напитков).