Механизм налоговой амнистии будет работать не во всех случаях

На конференции «Клерка» эксперт по налогам объяснил особенности применения налоговой амнистии, а также уточнил, кому могут в ней отказать.

На VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер федеральной юридической компании «Легикон-Право», член научно-консультативного совета при ВС РФ — рассказал о ситуациях, на которые на распространяется налоговая амнистия за дробление бизнеса.

Амнистия не применяется в следующих случаях:

если налогоплательщик не отказался от дробления бизнеса в 2025-2026 годах;

если дробление бизнеса выявлено за периоды 2021 года и ранее;

если решение по результатам налоговой проверки за налоговые периоды 2022-2024 годов вступило в силу до 12.07.2024.

Амнистия не распространяется на:

НДФЛ и страховые взносы — если доначисления были по причине сокрытия заработной платы и не связаны с дроблением;

налог на прибыль, который доначислили организациям — участникам схемы дробления, применяющим ОСНО (НДФЛ, доначисленный ИП), или налоги в связи с применением спецрежимов (УСН, ЕСХН), доначисленные участникам схемы дробления;

компании и ИП на специальных налоговых режимах, которые занижали выручку без применения дробления;

страховые взносы — если дробление было ради получения статуса субъектов МСП для применения пониженного тарифа;

НДС — в связи с применением льгот в сфере общественного питания;

налог на добычу полезных ископаемых (дробление бизнеса с целью занижения себестоимости полезного ископаемого).

Если бизнес не подпадает под налоговую амнистию, за налогоплательщиком остается обязанность по уплате налоговых доначислений, пеней и штрафов, указанных в решении по итогам проверки за 2022-2024 годы. Если эти суммы не поступят в бюджет добровольно, налоговики их взыщут.

Чтобы снизить сумму штрафов, можно добровольно отказаться от дробления. Эксперт считает, что скорее всего добровольный отказ после назначения проверки будет признан смягчающим обстоятельством.