Алишер Усманов вышел из капитала оператора маркировки товаров

По состоянию на начало 2022 года акционерами ЦРПТ выступали USM («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). Текущий состав учредителей компании в ЕГРЮЛ не раскрывается.

«У проекта несколько инвесторов, изначальный состав претерпел изменения. В частности, из состава акционеров вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу их менеджмента», — сообщил «Интерфаксу» представитель USM.

В результате этих изменений у акционеров ЦРПТ нет контрольного пакета или 25% доли, отметил источник.