Алишер Усманов вышел из капитала оператора маркировки товаров

По состоянию на начало 2022 года акционерами ЦРПТ выступали USM («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). Текущий состав учредителей компании в ЕГРЮЛ не раскрывается.
«У проекта несколько инвесторов, изначальный состав претерпел изменения. В частности, из состава акционеров вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу их менеджмента», — сообщил «Интерфаксу» представитель USM.
В результате этих изменений у акционеров ЦРПТ нет контрольного пакета или 25% доли, отметил источник.
Комментарии6
Мой пудель тоже сегодня пару кусочков шашлыка съел и отдал доедать кошке...
Сработало? Насытился Усманов? Или у людей так не бывает?
Усманов "сделал ноги". Видимо там намечается "раскрытие коррупционной схемки". А сам он никогда не насытится
Неутешительный прогноз. Помнится идея платить высокую зарплату чиновникам, чтобы им не нужны были взятки, поддержали как реалистичную) Жаль, что мы настолько далеки от животных инстинктов.
Что-то в этом есть, только скорее всего ему "сделали ноги". Вообще это второй громкий звоночек связанный с узбеками
Ждем отмену маркировки?
а вдруг двойная будет?