Маркировка товаров

Алишер Усманов вышел из капитала оператора маркировки товаров

Из состава учредителей ООО «Оператор-ЦРПТ» – оператора маркировки товаров в РФ – вышел холдинг USM Алишера Усманова.

По состоянию на начало 2022 года акционерами ЦРПТ выступали USM («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). Текущий состав учредителей компании в ЕГРЮЛ не раскрывается.

«У проекта несколько инвесторов, изначальный состав претерпел изменения. В частности, из состава акционеров вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу их менеджмента», — сообщил «Интерфаксу» представитель USM.

В результате этих изменений у акционеров ЦРПТ нет контрольного пакета или 25% доли, отметил источник.

Дмитрий Желнин
Налог на имущество

📢 Регионы, повысившие ставки налога на имущество для объектов свыше 300 млн рублей!

Какие регионы уже повысили налоговые ставки для дорогой недвижимости? Узнайте всё о новых правилах, как они повлияют на собственников и как оставаться в курсе изменений. Мы подготовили таблицу, которая будет полезна каждому владельцу крупной недвижимости!

Комментарии

6
  • Вита Петрова
    Ведущий специалист

    Мой пудель тоже сегодня пару кусочков шашлыка съел и отдал доедать кошке...

    Сработало? Насытился Усманов? Или у людей так не бывает?

    • fressigran@
      Главный бухгалтер

      Усманов "сделал ноги". Видимо там намечается "раскрытие коррупционной схемки". А сам он никогда не насытится

      • Вита Петрова
        Ведущий специалист

        Неутешительный прогноз. Помнится идея платить высокую зарплату чиновникам, чтобы им не нужны были взятки, поддержали как реалистичную) Жаль, что мы настолько далеки от животных инстинктов.

      • В Виктория
        Главный бухгалтер

        Усманов "сделал ноги"

        Что-то в этом есть, только скорее всего ему "сделали ноги". Вообще это второй громкий звоночек связанный с узбеками

  • Евгений

    Ждем отмену маркировки?