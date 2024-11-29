Минфин: стоимость сокращения выбросов в нефинансовой отчетности станет инструментом оценки эффективности

Ведомство считает, что показатель нужен для проектов декарбонизации, а также оценки потенциальной стоимости мер поддержки бизнеса.

Об этом заявил заместитель директора Департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Денис Темник в ходе IV Всероссийской конференции «(Не)финансовая отчетность 2024».

«Сегодня объем отчетности компаний об устойчивом развитии постоянно увеличивается. В частности, в ней есть данные о сокращениях выбросов парниковых газов, об углеродоемкости и о климатических проектах, но не хватает такого показателя, как стоимость выбросов парниковых газов. Его можно рассчитать как результат деления чистой приведенной стоимости проекта по сокращению выбросов на их массу», – пояснил Темник.

Отсутствие такой информации не позволяет компаниям рассказывать про эффективность предпринимаемых ими мер и реализуемых проектах декарбонизации.

Показатель позволит создать «такой мощный аналитический инструмент» как кривая затрат по сокращению парниковых газов и даст понимание не только реального масштаба декарбонизации, но и потенциальной стоимости соответствующих мер поддержки.