Продлен льготный период по операциям с цифровым рублем. Комиссии с 01.01.2026

ЦБ продлил до 31 декабря 2025 года льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями.

Эта мера позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, который запланирован на середину 2025 года и в начальном периоде его широкого использования.

С 1 января 2026 для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями — 0,3% от суммы платежа (но не более 1 500 руб. за перевод). Тариф для компаний сферы ЖКХ составит 0,2% (но не более 10 руб.). Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.

Для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными независимо от льготного периода.

Открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без каких-либо комиссий.