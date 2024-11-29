Продлен льготный период по операциям с цифровым рублем. Комиссии с 01.01.2026

Эта мера позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, который запланирован на середину 2025 года и в начальном периоде его широкого использования.
С 1 января 2026 для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями — 0,3% от суммы платежа (но не более 1 500 руб. за перевод).
Тариф для компаний сферы ЖКХ составит 0,2% (но не более 10 руб.).
Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.
Для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными независимо от льготного периода.
Открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без каких-либо комиссий.
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