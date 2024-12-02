❗ Утвердили новую декларацию по налогу на прибыль

За 2024 год декларацию по налогу на прибыль надо будет сдать по действующей сейчас форме, а за 1 квартал 2025 – уже по новой форме.

Опубликован приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ с новой формой декларации.

В частности, в приложении №2 изменились строки, где отражают косвенные расходы.

В подразделах 1.1 и 1.2, где отражаются начисленные авансовые платежи, добавили поле для КПП.

Кстати, в проекте в этих подразделах был еще код региона, но в итоговой версии декларации этого поля нет. Также в проекте в разделе 1 не было строки 012 приложения 1 к листу 02 (доходы от покупных товаров), но в итоговом варианте эта строка есть.

Изменили приложение №3 к листу 02, где сейчас отражают начисление налога с дивидендов.

В приложении №7 к листу 02 добавили новый раздел Д «Расчет федерального инвестиционного налогового вычета».

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