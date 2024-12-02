Детские пособия

📌 За какой период учитывают доходы для детского пособия: таблица

Единое детское пособие СФР платит только нуждающимся. Для определения критерия нуждаемости считают доход. Расчетный период – 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

Смотрите расчетный период в таблице.

Месяц подачи заявления

Расчетный период

Декабрь 2024

ноябрь 2023 – октябрь 2024

Январь 2025

декабрь 2023 — ноябрь 2024

Февраль 2025

январь 2024 — декабрь 2024

Март 2025

февраль 2024 — январь 2025

Апрель 2025

март 2024 — февраль 2025

Май 2025

апрель 2024 — март 2025

Июнь 2025

май 2024 — апрель 2025

Июль 2025

июнь 2024 — май 2025

Август 2025

июль 2024 — июнь 2025

Сентябрь 2025

август 2024 — июль 2025

Октябрь 2025

сентябрь 2024 — август 2025

Ноябрь 2025

октябрь 2024 — сентябрь 2025

Декабрь 2025

ноябрь 2024 — октябрь 2025

 

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