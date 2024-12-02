📌 За какой период учитывают доходы для детского пособия: таблица

Смотрите расчетный период в таблице.
Месяц подачи заявления
Расчетный период
Декабрь 2024
ноябрь 2023 – октябрь 2024
Январь 2025
декабрь 2023 — ноябрь 2024
Февраль 2025
январь 2024 — декабрь 2024
Март 2025
февраль 2024 — январь 2025
Апрель 2025
март 2024 — февраль 2025
Май 2025
апрель 2024 — март 2025
Июнь 2025
май 2024 — апрель 2025
Июль 2025
июнь 2024 — май 2025
Август 2025
июль 2024 — июнь 2025
Сентябрь 2025
август 2024 — июль 2025
Октябрь 2025
сентябрь 2024 — август 2025
Ноябрь 2025
октябрь 2024 — сентябрь 2025
Декабрь 2025
ноябрь 2024 — октябрь 2025
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