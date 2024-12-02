📌 За какой период учитывают доходы для детского пособия: таблица

Единое детское пособие СФР платит только нуждающимся. Для определения критерия нуждаемости считают доход. Расчетный период – 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.