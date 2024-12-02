Утверждены сроки введения обязательной маркировки для ряда новых товаров

Согласно постановлению от 30.11.2024 № 1680, маркироваться будут следующие виды товаров:
смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости — с 1 сентября 2025;
снеки (чипсы, сухарики, хлебцы и т. д.), мыло, чистящие средства — с 1 мая 2025;
специи, приправы, уксусы, а также средства для волос и бритья — с 1 июля 2025;
косметические средства для макияжа и ухода за лицом, средства для гигиены полости рта — с 1 октября 2025.
Все участники оборота указанных товаров должны зарегистрироваться в государственной информационной системе маркировки «Честный знак» с 1 марта 2025 года.
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