⏰ Не забудьте сегодня уплатить личные имущественные налоги

Если указанные в налоговом уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже с 3 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней, предупреждает ФНС.

В этом случае налоговики направят требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд за принудительным взысканием задолженности. Далее вопросом ее урегулирования будут заниматься судебные приставы.

Если у вас на ЕНС была отложенная переплата по имущественным налогам, после 2 декабря она должна обнулиться, как и информация о предстоящих платежах.