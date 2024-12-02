Внесены изменения в закон о защите и поощрении капиталовложений

Этот закон направлен на совершенствование регулирования в сфере инвестиций на основании соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
В частности, он уточнил:
условия и порядок оказания мер господдержки организациям, реализующим инвестиционный проект;
критерии отнесения инвестпроектов к новым инвестиционным проектам;
перечень обязательных условий, подлежащих включению в соглашения;
основания для отказа заявителю в заключении с ним соглашения, внесения изменений в соглашение и его расторжения;
порядок предоставления организацией, реализующей инвестпроект, сторонам соглашения сведений об исполнении условий такого соглашения;
условия возмещения организации, реализующей инвестпроект, причиненного ей реального ущерба в связи с принятием публично-правовым образованием актов (решений), изменяющих ранее действовавшее регулирование.
Правительство РФ наделено полномочиями по утверждению:
условий возмещения затрат и предоставления налогового вычета в связи с реализацией инвестпроекта;
перечня документов, представляемых организацией, реализующей проект, в целях получения налогового вычета, порядка их рассмотрения.
Кабмин может передать уполномоченной организации функции по подготовке отчета об оказании меры господдержки, предусматривающей возмещение затрат в соответствии с бюджетным законодательством и (или) налоговый вычет, а также по подготовке заключения по результатам мониторинга исполнения условий соглашения.
Также введен запрет на разрешение споров между сторонами соглашения в рамках арбитража (третейского разбирательства).
Есть и иные изменения, направленные на совершенствование процедуры заключения и исполнения соглашений, поясняет сайт Президента.
Закон начнет действовать с 1 июля 2025 года.
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