Внесены изменения в закон о защите и поощрении капиталовложений

Президент подписал федеральный закон от 30.11.2024 № 441-ФЗ с изменениями в ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в РФ».

Этот закон направлен на совершенствование регулирования в сфере инвестиций на основании соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

В частности, он уточнил:

условия и порядок оказания мер господдержки организациям, реализующим инвестиционный проект;

критерии отнесения инвестпроектов к новым инвестиционным проектам;

перечень обязательных условий, подлежащих включению в соглашения;

основания для отказа заявителю в заключении с ним соглашения, внесения изменений в соглашение и его расторжения;

порядок предоставления организацией, реализующей инвестпроект, сторонам соглашения сведений об исполнении условий такого соглашения;

условия возмещения организации, реализующей инвестпроект, причиненного ей реального ущерба в связи с принятием публично-правовым образованием актов (решений), изменяющих ранее действовавшее регулирование.

Правительство РФ наделено полномочиями по утверждению:

условий возмещения затрат и предоставления налогового вычета в связи с реализацией инвестпроекта;

перечня документов, представляемых организацией, реализующей проект, в целях получения налогового вычета, порядка их рассмотрения.

Кабмин может передать уполномоченной организации функции по подготовке отчета об оказании меры господдержки, предусматривающей возмещение затрат в соответствии с бюджетным законодательством и (или) налоговый вычет, а также по подготовке заключения по результатам мониторинга исполнения условий соглашения.

Также введен запрет на разрешение споров между сторонами соглашения в рамках арбитража (третейского разбирательства).

Есть и иные изменения, направленные на совершенствование процедуры заключения и исполнения соглашений, поясняет сайт Президента.

Закон начнет действовать с 1 июля 2025 года.