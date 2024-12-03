Питание сотрудников облагается страховыми взносами

Если сотрудники бесплатно едят за счет работодателя, то расходы на оплату такого питания облагаются взносами в общем порядке. Причем и допвзносами – тоже.

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-15-06/100754.

По статье 422 НК не облагаются страховыми взносами все виды компенсаций, связанных с возмещением расходов на оплату питания, его оплатой или бесплатным предоставлением, установленных:

законодательством РФ;

законодательными актами субъектов РФ;

решениями представительных органов местного самоуправления.

Если решение о бесплатном питании принял работодатель, прописав это в своем нормативном акте, то оно облагается взносами.

Более того, если в компании есть сотрудники-вредники, за которых платят дополнительные страховые взносы, то на стоимость питания эти взносы также начисляются.

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