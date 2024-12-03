За майнинг криптовалют могут лишать льгот

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких предложил отменять льготы на электроэнергию потребителям, которые занимаются майнингом.

Письмо с таким предложением депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Предлагается внести соответствующие изменения в действующее законодательство в части отмены льгот для лиц из числа льготных категорий, которые имеют право на применение льготного тарифа на электроэнергию или получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, занимающихся майнингом», — цитирует документ ТАСС.

Депутат Гладких считает, что предоставление льгот на электроэнергию майнерам влечет за собой не только экономические потери, но и негативные социальные последствия.