🔥 Через два часа начнется VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Присоединяйтесь!

Лучшие эксперты-практики страны дадут ответы по всем горячим вопросам и расскажут, как будем работать в 2025 году. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции.
Сегодня — в первый день конференции, будут подняты следующие темы и вопросы:
Что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства-2025.
Как на УСН платить НДС.
Как контролировать ошибки по чекам, кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году.
ВЭД: логистика, оплата, учет и налогообложение.
Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.
Изменения в кадровом и воинском учете в 2024‑2025 годах.
Требования и проверки налоговых органов: текущая ситуация и перспективы 2025 года.
Подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров.
Разберитесь с самыми сложными вопросами и начните 2025 год без стресса! Всех ждем!
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