🔥 Через два часа начнется VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Присоединяйтесь!

Сегодня, ровно в 10:00 мск стартует двухдневная VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025, глобальными изменениями налоговой системы и бухгалтерским аутсорсингом.

Лучшие эксперты-практики страны дадут ответы по всем горячим вопросам и расскажут, как будем работать в 2025 году. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции.

Сегодня — в первый день конференции, будут подняты следующие темы и вопросы:

Что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства-2025.

Как на УСН платить НДС.

Как контролировать ошибки по чекам, кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году.

ВЭД: логистика, оплата, учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Изменения в кадровом и воинском учете в 2024‑2025 годах.

Требования и проверки налоговых органов: текущая ситуация и перспективы 2025 года.

Смотрите, кто из спикеров выступает 5 декабря и 6 декабря.

Подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров.

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Разберитесь с самыми сложными вопросами и начните 2025 год без стресса! Всех ждем!