На «Клерке» обновился инструмент «Проверка контрагентов»

Сервис доступен по этой ссылке: https://www.klerk.ru/tool/ocompany/.
Что поменялось:
новый дизайн;
новый удобный поиск (ищет по названию, ИНН, ОГРН);
новые данные — история изменений контрагента, лицензии, юр. адрес, данные внебюджетных фондов.
В данный момент подходит к завершению обновление базы контрагентов, и многие данные станут еще свежей и корректней.
Что появится в ближайшее время:
возможность перейти из страницы контрагента на страницу Руководителя или Учредителей и посмотреть информацию о них;
блок «Похожие организации», в котором будут отображены схожие по Региону и Виду деятельности организации.
Будущие обновления, которые уже в разработке:
Страница «Финансы», на которой можно будет посмотреть актуальные данные о Движении денежных средств, Бухгалтерском балансе и Финансовых результатах.
Страница «Налоги» с данными по налогам, уплаченным контрагентом.
Страница «Суды» с информацией о производствах контрагента.
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