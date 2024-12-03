На «Клерке» обновился инструмент «Проверка контрагентов»

Это только первая версия продукта, и в дальнейшем он будет обновляться и дополняться.

Сервис доступен по этой ссылке: https://www.klerk.ru/tool/ocompany/.

Что поменялось:

новый дизайн;

новый удобный поиск (ищет по названию, ИНН, ОГРН);

новые данные — история изменений контрагента, лицензии, юр. адрес, данные внебюджетных фондов.

В данный момент подходит к завершению обновление базы контрагентов, и многие данные станут еще свежей и корректней.

Что появится в ближайшее время:

возможность перейти из страницы контрагента на страницу Руководителя или Учредителей и посмотреть информацию о них;

блок «Похожие организации», в котором будут отображены схожие по Региону и Виду деятельности организации.

Будущие обновления, которые уже в разработке: