Проверка контрагентов

На «Клерке» обновился инструмент «Проверка контрагентов»

Это только первая версия продукта, и в дальнейшем он будет обновляться и дополняться.

Сервис доступен по этой ссылке: https://www.klerk.ru/tool/ocompany/.

Что поменялось:

  • новый дизайн;

  • новый удобный поиск (ищет по названию, ИНН, ОГРН);

  • новые данные — история изменений контрагента, лицензии, юр. адрес, данные внебюджетных фондов.

В данный момент подходит к завершению обновление базы контрагентов, и многие данные станут еще свежей и корректней.

Что появится в ближайшее время:

  • возможность перейти из страницы контрагента на страницу Руководителя или Учредителей и посмотреть информацию о них;

  • блок «Похожие организации», в котором будут отображены схожие по Региону и Виду деятельности организации.

Будущие обновления, которые уже в разработке:

  • Страница «Финансы», на которой можно будет посмотреть актуальные данные о Движении денежных средств, Бухгалтерском балансе и Финансовых результатах.

  • Страница «Налоги» с данными по налогам, уплаченным контрагентом.

  • Страница «Суды» с информацией о производствах контрагента.

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