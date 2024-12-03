Приняты новые штрафы за утечку персональных данных

Поправки в КоАП, в соответствии с которыми административные штрафы за утечку персданных увеличены, вступят в силу с 30 мая 2025 года.

В соответствии с федеральным законом от 30.11.2024 № 420-ФЗ:

максимальный размер штрафа для граждан составит 800 тыс. рублей;

для должностных лиц — 2 млн рублей;

оборотный штраф при повторной утечке баз данных установлен на уровне до 3% выручки.

Кроме того, начнут действовать административные штрафы за несвоевременное уведомление или неуведомление Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Штраф для граждан составит 5-10 тыс. руб., для должностных лиц – 30-50 тыс., для организаций — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.