Установлены дополнительные требования к обороту спиртосодержащей непищевой продукции

Этот ФЗ, в частности, вводит:
обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции средствами идентификации;
регистрацию осуществляющих оборот такой продукции;
учет объемов производства, оборота, закупки и розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции.
Предусмотрено, что по общему правилу изъятые и конфискованные потребительская тара (упаковка), этикетки, федеральные специальные марки и акцизные марки (в т. ч. поддельные) для маркировки алкогольной продукции, средства укупорки тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат вывозу и утилизации или утилизации по решению суда в порядке, установленном Правительством РФ.
Установлены особенности приема и передачи информации о хранении отдельных категорий алкогольной продукции в Росалкогольтабакконтроль.
Закон вступил в силу с 30 ноября, но некоторые нормы начнут действовать с 1 марта и 1 июля 2025 года.
До 31.12.2025 разрешено производство абсолютированного этилового спирта организациями, имеющими лицензию на производство, хранение и поставки произведенного биоэтанола. В пределах объемов, устанавливаемых указанным ведомством по согласованию с Минпромторгом.
Есть и другие изменения, направленные на оптимизацию регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, поясняет сайт Кремля.
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