Установлены дополнительные требования к обороту спиртосодержащей непищевой продукции

Владимир Путин подписал федеральный закон от 30.11.2024 № 433-ФЗ с соответствующими изменениями.

Этот ФЗ, в частности, вводит:

обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции средствами идентификации;

регистрацию осуществляющих оборот такой продукции;

учет объемов производства, оборота, закупки и розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции.

Предусмотрено, что по общему правилу изъятые и конфискованные потребительская тара (упаковка), этикетки, федеральные специальные марки и акцизные марки (в т. ч. поддельные) для маркировки алкогольной продукции, средства укупорки тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат вывозу и утилизации или утилизации по решению суда в порядке, установленном Правительством РФ.

Установлены особенности приема и передачи информации о хранении отдельных категорий алкогольной продукции в Росалкогольтабакконтроль.

Закон вступил в силу с 30 ноября, но некоторые нормы начнут действовать с 1 марта и 1 июля 2025 года.

До 31.12.2025 разрешено производство абсолютированного этилового спирта организациями, имеющими лицензию на производство, хранение и поставки произведенного биоэтанола. В пределах объемов, устанавливаемых указанным ведомством по согласованию с Минпромторгом.

Есть и другие изменения, направленные на оптимизацию регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, поясняет сайт Кремля.