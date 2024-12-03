В два раза сокращен срок действия решения о выделении земли

Эти изменения в ЗК совершенствуют порядок предварительного согласования предоставления земельного участка.

Теперь срок действия решения о таком предварительном согласовании составляет один год, а не два. А если решение содержит указание на необходимость изменения вида разрешенного использования и его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления участка, то срок действия решения составляет два года, как и ранее.

При этом срок действия решений, принятых исполнительными органами госвласти или органами местного самоуправления до дня вступления в силу закона 447-ФЗ (то есть до 11.12.2024), тоже два года.