ИП на УСН учитывает доходы от ПСН для льготы по НДС

Если доход ИП за 2024 год не превышает 60 млн рублей, он с начала 2025 года автоматически освобождается от НДС.

В состав доходов, которые учитывают для 60-миллионного лимита, не входит положительная курсовая разница, некоторые субсидии и доход при безвозмездной передаче имущества в госсобственность.

Все остальные доходы учитывают. Более того, если ИП в 2024 применял еще и ПСН, то доходы от ПСН также учитываются для определения права на освобождение от НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.10.2024 № 03-07-11/99381.

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