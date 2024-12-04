Приближается срок уплаты фиксированных взносов ИП

Фиксированные взносы за 2024 год в сумме 49 500 руб. ИП должны уплатить до 9 января 2025 года (включительно).

Уплата фиксированных взносов осуществляется независимо от наличия наемных работников, возраста, вида осуществляемой деятельности, факта осуществления предпринимательской деятельности и получения дохода, предупреждают налоговики.

Если доход ИП за 2024 год превысит 300 000 рублей, необходимо уплатить еще 1% взносов от суммы превышения, но не более чем 277 571 рублей. Эти взносы надо уплатить до 01.07.2025.

В случае прекращения деятельности ИП взносы надо уплатить не позднее 15 календарных дней с даты закрытия.

Полный обзор для ИП по фиксированным взносам за 2024 год – здесь.

Ликбез по фиксированным взносам-2024 в формате «вопрос-ответ» – тут.

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