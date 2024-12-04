Как будут начислять туристический налог, если в одном гостиничном номере живут разные люди

Герои труда, участники СВО, инвалиды и т.д. – это льготные категории граждан, за проживание которых в гостинице не будет туристического налога. Но они могут жить в номере не одни. Тогда все зависит от того, на чье имя договор.

Если отель предоставляет места для временного проживания нескольких физлиц в рамках одной услуги (одного договора), то надо ориентироваться на имя заказчика в договоре.

Если договор составлен на человека без льгот, то вся услуга по проживанию будет облагаться туристическим налогом.

Если договор оформлен на льготника, то вся услуга по проживанию не облагается туристическим налогом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-05-08/100577.

Налог начисляют на стоимость проживания, но есть минимальный налог – 100 рублей в сутки.

По мнению Минфина, количество суток проживания при определении минимального налога определяется применительно к услуге.

Также Минфин пояснил, что в чеке ККТ не надо отдельно выделять туристический налог.