Туристический налог

Как будут начислять туристический налог, если в одном гостиничном номере живут разные люди

Герои труда, участники СВО, инвалиды и т.д. – это льготные категории граждан, за проживание которых в гостинице не будет туристического налога. Но они могут жить в номере не одни. Тогда все зависит от того, на чье имя договор.

Если отель предоставляет места для временного проживания нескольких физлиц в рамках одной услуги (одного договора), то надо ориентироваться на имя заказчика в договоре.

  • Если договор составлен на человека без льгот, то вся услуга по проживанию будет облагаться туристическим налогом.

  • Если договор оформлен на льготника, то вся услуга по проживанию не облагается туристическим налогом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-05-08/100577.

Налог начисляют на стоимость проживания, но есть минимальный налог – 100 рублей в сутки.

По мнению Минфина, количество суток проживания при определении минимального налога определяется применительно к услуге.

Также Минфин пояснил, что в чеке ККТ не надо отдельно выделять туристический налог.

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