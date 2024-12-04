Правительство Канады приостановило действие налогового соглашения с Россией

А в ноябре Швеция сообщила о полном приостановлении действия налогового соглашения с Россией.

Из-за этого в начале февраля 2022 года ЕС внес РФ в проект списка стран, не сотрудничающих по вопросам налогообложения — черный список ЕС. Чтобы устранить претензии, в 2022 году РФ скорректировала эти правила. Но, видимо, недостаточно.

15 марта 2023 года Минфин России и МИД России выступили с инициативой к президенту приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Такая инициатива — это ответная мера на внесение в черный список ЕС.

08 августа 2023 года президент подписал указ № 585 «О приостановлении действия отдельных положений международных договоров по вопросам налогообложения».

Сначала думали, что соглашения будут приостановлены полностью. Так было с указом президента от 26 сентября 2022 года № 668 «О приостановлении действия соглашения между Правительством РФ и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал».

В итоге реализовался более мягкий вариант. Полностью действие соглашений не приостановилось. Приостановилось действие только отдельных положений.