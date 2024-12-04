Правительство Канады приостановило действие налогового соглашения с Россией

На сайте Минфина России появилось информационное сообщение о приостановлении правительством Канады действия соглашения между правительством РФ и правительством Канады об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 05 декабря 1993 года.
Согласно ноте посольства Канады, правительство Канады приостанавливает действие налогового соглашения с 18 ноября 2024 года.
А в ноябре Швеция сообщила о полном приостановлении действия налогового соглашения с Россией.
Летом 2021 года ЕС предъявил претензии к российским правилам налогообложения международных холдинговых компаний.
Из-за этого в начале февраля 2022 года ЕС внес РФ в проект списка стран, не сотрудничающих по вопросам налогообложения — черный список ЕС. Чтобы устранить претензии, в 2022 году РФ скорректировала эти правила. Но, видимо, недостаточно.
14 февраля 2023 года ЕС включил РФ в черный список ЕС.
15 марта 2023 года Минфин России и МИД России выступили с инициативой к президенту приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Такая инициатива — это ответная мера на внесение в черный список ЕС.
08 августа 2023 года президент подписал указ № 585 «О приостановлении действия отдельных положений международных договоров по вопросам налогообложения».
Сначала думали, что соглашения будут приостановлены полностью. Так было с указом президента от 26 сентября 2022 года № 668 «О приостановлении действия соглашения между Правительством РФ и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал».
В итоге реализовался более мягкий вариант. Полностью действие соглашений не приостановилось. Приостановилось действие только отдельных положений.
Этой осенью Минфин актуализировал информацию о международных соглашениях об избежании двойного налогообложения.
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