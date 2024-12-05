Когда при УСН можно совмещать ставки НДС 5% и 0%

Налогоплательщики УСН, которые выбрали ставку НДС 5% (или 7%), имеют право на применение ставки НДС в размере 0% только по отдельным операциям.

Об этом в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала аудитор Ольга Букина.

К ним, в частности, относятся:

экспорт товаров (в том числе в ЕАЭС);

международные перевозки товаров;

транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки;

реализация товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.

Обоснованность применения ставки НДС 0% должна быть документально подтверждена.

Но имейте в виду, что при применении ставки НДС 0% право на вычеты входного НДС у налогоплательщиков УСН, применяющих ставку НДС 5% или 7%, отсутствует.

Ставку НДС 0% также применяют гостиницы, но отель на УСН может использовать ставку 0% по услугам проживания только если выберет стандартные ставки 10 или 20%.

При выборе пониженной ставки 5% или 7% применять ее придется и к цене проживания, ставка 0% будет недоступна.