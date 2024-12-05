Когда при УСН можно совмещать ставки НДС 5% и 0%

Об этом в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала аудитор Ольга Букина.
К ним, в частности, относятся:
экспорт товаров (в том числе в ЕАЭС);
международные перевозки товаров;
транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки;
реализация товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.
Обоснованность применения ставки НДС 0% должна быть документально подтверждена.
Но имейте в виду, что при применении ставки НДС 0% право на вычеты входного НДС у налогоплательщиков УСН, применяющих ставку НДС 5% или 7%, отсутствует.
Ставку НДС 0% также применяют гостиницы, но отель на УСН может использовать ставку 0% по услугам проживания только если выберет стандартные ставки 10 или 20%.
При выборе пониженной ставки 5% или 7% применять ее придется и к цене проживания, ставка 0% будет недоступна.
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