НДС не влияет на АУСН, при этом бухучет вести надо

С 1 января 2025 года все регионы России получат возможность ввести АУСН.

Управляющий директор Модульбанка, гендиректор ООО «Первая онлайн бухгалтерия» Никита Константинов в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала про режим АУСН с 2025 года: лимиты, условия для маркетплейсов и ожидания.

Он подчеркнул, что нельзя перейти на АУСН с 2025 года, если в 2024 был доход 60 млн и более.

Выбирая, что лучше — АУСН или УСН — надо учитывать, что на АУСН не нужно платить взносы, сдавать декларацию, нет выездных проверок. Налоговый учет автоматически ведут банки.

Пример При некоторых расчетах выгоднее работать на УСН, например, разработчику без сотрудников. Так как на АУСН выше ставка, а страховые взносы нужно заплатить только за себя.

По словам Константинова, НДС не влияет на АУСН, так как при АУСН его нет. Но если потерять право на АУСН в связи с превышением выручки 60 млн рублей, происходит либо переход на УСН с уплатой НДС (5% или 20% на выбор) или ОСНО с НДС 20%.

Власти отзываются об эксперименте положительно, но на практике замечена одна из проблем — страх бизнеса процесса оспаривания с ФНС сумм к уплате.

Спикер подчеркнул, что бизнес на АУСН не освобожден от кадрового и бухучета: нужно формировать счета, закрывающие документы, отчитываться о найме, отпусках, больничных, декретах и увольнениях.

Ранее мы сообщали, что бизнес из 50 регионов сможет применять АУСН в 2025 году.