АУСН

Бизнес из 50 регионов сможет применять АУСН в 2025 году

Сейчас применять АУСН можно в 4 регионах. С 2025 года этот перечень значительно расширится.

46 регионов уже присоединились к эксперименту по АУСН с 01.01.2025. Еще 4 региона планируют сделать это с 1 февраля.

Смотрите в нашей таблице, в каких регионах будет действовать АУСН.

Код региона

Наименование

Дата введения АУСН

01

Республика Адыгея

01.01.2025

06

Республика Ингушетия

01.01.2025

07

Кабардино-Балкарская Республика

01.01.2025

08

Республика Калмыкия

01.01.2025

11

Республика Коми

01.01.2025

14

Республика Саха (Якутия)

01.01.2025

15

Республика Северная Осетия-Алания

01.01.2025

16

Республика Татарстан

01.07.2022

19

Республика Хакасия

01.01.2025

20

Чеченская Республика

01.01.2025

21

Чувашская Республика

01.01.2025

23

Краснодарский край, в том числе федеральная территория Сириус

01.01.2025

26

Ставропольский край

01.01.2025

27

Хабаровский край

01.01.2025

28

Амурская область

01.01.2025

30

Астраханская область

01.01.2025

32

Брянская область

01.01.2025

33

Владимирская область

01.01.2025

35

Вологодская область

01.01.2025

36

Воронежская область

01.01.2025

38

Иркутская область

01.01.2025

40

Калужская область

01.07.2022

41

Камчатский край

01.01.2025

42

Кемеровская область - Кузбасс

01.01.2025

43

Кировская область

01.01.2025

44

Костромская область

01.01.2025

47

Ленинградская область

01.01.2025

48

Липецкая область

01.01.2025

49

Магаданская область

01.01.2025

50

Московская область

01.07.2022

51

Мурманская область

01.01.2025

54

Новосибирская область

01.01.2025

55

Омская область

01.01.2025

56

Оренбургская область

01.01.2025

57

Орловская область

01.01.2025

60

Псковская область

01.01.2025

64

Саратовская область

01.01.2025

68

Тамбовская область

01.01.2025

69

Тверская область

01.01.2025

71

Тульская область

01.01.2025

72

Тюменская область

01.01.2025

73

Ульяновская область

01.01.2025

74

Челябинская область

01.01.2025

77

Москва

01.07.2022

78

Санкт-Петербург

01.01.2025

79

Еврейская автономная область

01.01.2025

86

Ханты-Мансийский АО - ЮГРА

01.01.2025

91

Республика Крым

01.01.2025

92

Севастополь

01.01.2025

99

Город Байконур

01.01.2025

Напомним, переходить с УСН и НПД на АУСН можно будет в середине года, а не только с 1 января.

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