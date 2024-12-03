Бизнес из 50 регионов сможет применять АУСН в 2025 году

Сейчас применять АУСН можно в 4 регионах. С 2025 года этот перечень значительно расширится.

46 регионов уже присоединились к эксперименту по АУСН с 01.01.2025. Еще 4 региона планируют сделать это с 1 февраля.

Смотрите в нашей таблице, в каких регионах будет действовать АУСН.

Код региона Наименование Дата введения АУСН 01 Республика Адыгея 01.01.2025 06 Республика Ингушетия 01.01.2025 07 Кабардино-Балкарская Республика 01.01.2025 08 Республика Калмыкия 01.01.2025 11 Республика Коми 01.01.2025 14 Республика Саха (Якутия) 01.01.2025 15 Республика Северная Осетия-Алания 01.01.2025 16 Республика Татарстан 01.07.2022 19 Республика Хакасия 01.01.2025 20 Чеченская Республика 01.01.2025 21 Чувашская Республика 01.01.2025 23 Краснодарский край, в том числе федеральная территория Сириус 01.01.2025 26 Ставропольский край 01.01.2025 27 Хабаровский край 01.01.2025 28 Амурская область 01.01.2025 30 Астраханская область 01.01.2025 32 Брянская область 01.01.2025 33 Владимирская область 01.01.2025 35 Вологодская область 01.01.2025 36 Воронежская область 01.01.2025 38 Иркутская область 01.01.2025 40 Калужская область 01.07.2022 41 Камчатский край 01.01.2025 42 Кемеровская область - Кузбасс 01.01.2025 43 Кировская область 01.01.2025 44 Костромская область 01.01.2025 47 Ленинградская область 01.01.2025 48 Липецкая область 01.01.2025 49 Магаданская область 01.01.2025 50 Московская область 01.07.2022 51 Мурманская область 01.01.2025 54 Новосибирская область 01.01.2025 55 Омская область 01.01.2025 56 Оренбургская область 01.01.2025 57 Орловская область 01.01.2025 60 Псковская область 01.01.2025 64 Саратовская область 01.01.2025 68 Тамбовская область 01.01.2025 69 Тверская область 01.01.2025 71 Тульская область 01.01.2025 72 Тюменская область 01.01.2025 73 Ульяновская область 01.01.2025 74 Челябинская область 01.01.2025 77 Москва 01.07.2022 78 Санкт-Петербург 01.01.2025 79 Еврейская автономная область 01.01.2025 86 Ханты-Мансийский АО - ЮГРА 01.01.2025 91 Республика Крым 01.01.2025 92 Севастополь 01.01.2025 99 Город Байконур 01.01.2025

Напомним, переходить с УСН и НПД на АУСН можно будет в середине года, а не только с 1 января.