Бизнес из 50 регионов сможет применять АУСН в 2025 году

46 регионов уже присоединились к эксперименту по АУСН с 01.01.2025. Еще 4 региона планируют сделать это с 1 февраля.
Смотрите в нашей таблице, в каких регионах будет действовать АУСН.
Код региона
Наименование
Дата введения АУСН
01
Республика Адыгея
01.01.2025
06
Республика Ингушетия
01.01.2025
07
Кабардино-Балкарская Республика
01.01.2025
08
Республика Калмыкия
01.01.2025
11
Республика Коми
01.01.2025
14
Республика Саха (Якутия)
01.01.2025
15
Республика Северная Осетия-Алания
01.01.2025
16
Республика Татарстан
01.07.2022
19
Республика Хакасия
01.01.2025
20
Чеченская Республика
01.01.2025
21
Чувашская Республика
01.01.2025
23
Краснодарский край, в том числе федеральная территория Сириус
01.01.2025
26
Ставропольский край
01.01.2025
27
Хабаровский край
01.01.2025
28
Амурская область
01.01.2025
30
Астраханская область
01.01.2025
32
Брянская область
01.01.2025
33
Владимирская область
01.01.2025
35
Вологодская область
01.01.2025
36
Воронежская область
01.01.2025
38
Иркутская область
01.01.2025
40
Калужская область
01.07.2022
41
Камчатский край
01.01.2025
42
Кемеровская область - Кузбасс
01.01.2025
43
Кировская область
01.01.2025
44
Костромская область
01.01.2025
47
Ленинградская область
01.01.2025
48
Липецкая область
01.01.2025
49
Магаданская область
01.01.2025
50
Московская область
01.07.2022
51
Мурманская область
01.01.2025
54
Новосибирская область
01.01.2025
55
Омская область
01.01.2025
56
Оренбургская область
01.01.2025
57
Орловская область
01.01.2025
60
Псковская область
01.01.2025
64
Саратовская область
01.01.2025
68
Тамбовская область
01.01.2025
69
Тверская область
01.01.2025
71
Тульская область
01.01.2025
72
Тюменская область
01.01.2025
73
Ульяновская область
01.01.2025
74
Челябинская область
01.01.2025
77
Москва
01.07.2022
78
Санкт-Петербург
01.01.2025
79
Еврейская автономная область
01.01.2025
86
Ханты-Мансийский АО - ЮГРА
01.01.2025
91
Республика Крым
01.01.2025
92
Севастополь
01.01.2025
99
Город Байконур
01.01.2025
Напомним, переходить с УСН и НПД на АУСН можно будет в середине года, а не только с 1 января.
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