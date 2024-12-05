С Днем онлайн-предпринимателя! Количество выросло в 8 раз за пять лет

Сегодня 5 декабря отмечается День онлайн-предпринимателя. Согласно коду ОКЭВД «Интернет-торговля», в России становится все больше представителей электронной коммерции.

Число действующих компаний и предпринимателей с кодом ОКЭВД «Интернет-торговля» с 2019 года выросло более чем в 8 раз. Наибольший всплеск числа бизнесов в сфере онлайн-торговли произошел в период с октября 2020 до октября 2021 года — их стало вдвое больше. Годом ранее прирост таких компаний составил всего 19%.

Как отмечает ресурс «Бизнес-секреты», после 2021 года прирост числа работающих в России компаний с кодом ОКЭВД «Интернет-торговля» замедлился: динамика в 2022 году +87%, в 2023-м +47%, а в 2024 +26%.

За пять лет медианный оборот интернет-магазинов вырос почти на 82% — до 109 200 рублей в месяц на компанию.

Среди селлеров маркетплейсов в 2020-2021 гг. доля мужчин была выше — 60%. Теперь ситуация обратная: в октябре 2024 женщины составили 52% от всех продавцов, а мужчины — 48%.

Как и в случае с владельцами интернет-магазинов, среди продавцов маркетплейсов растет доля молодых людей. В 2020 году самой многочисленной группой селлеров были люди в возрасте 40-44 лет — их доля составляла 30%. В 2024 она снизилась до 14%. Теперь самая большая часть селлеров приходится на возрастную группу 35-39 лет — 23%.