⚡Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день первый

Следите за ходом Клерк.Конференции в посте от главного редактора «Клерка».
В посте главред публикует прямой репортаж с фото и интересными моментами из выступлений спикеров. Там же вы найдете ссылки на все новости по эксклюзивам из выступлений спикеров конференции. Добавляйте пост в избранное!
Для тех, кто хочет присоединиться к эфиру: вы еще можете купить онлайн-билет, послушать конференцию (два дня) в прямом эфире, получить запись и все презентации.
Отзывы, комментарии участников и спикеров, неформальные фото вы можете посмотреть в посте нашего шеф-редактора вот тут.
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