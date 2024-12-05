⚡Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день первый

Продолжается первый день очередной Клерк.Конференции. Выступает уже третий спикер. Чтобы вы не потеряли важные новости, мы собираем их в один большой пост.

Следите за ходом Клерк.Конференции в посте от главного редактора «Клерка».

В посте главред публикует прямой репортаж с фото и интересными моментами из выступлений спикеров. Там же вы найдете ссылки на все новости по эксклюзивам из выступлений спикеров конференции. Добавляйте пост в избранное!

Для тех, кто хочет присоединиться к эфиру: вы еще можете купить онлайн-билет, послушать конференцию (два дня) в прямом эфире, получить запись и все презентации.

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Отзывы, комментарии участников и спикеров, неформальные фото вы можете посмотреть в посте нашего шеф-редактора вот тут.