Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день первый. Выступает Надежда Самкова

Сбор участников конференции
Конференция проходит в этот раз в отеле NOVOTEL, Москва-Сити на Пресненской набережной, д. 2. Красивое деловое здание и сам зал.
Несколько экранов, чтобы презентации было видно из любого уголка зала.
Редакция тоже готова к работе.
Участники занимают места. Скоро открытие конференции!
10:00-11:00 Что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025
Спикер: Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».
Новый размер суточных в 3 500 рублей не касается загранкомандировок!
В связи с увеличением налога на прибыль с 20% до 25% эксперт рекомендует учесть в уходящем году как можно больше доходов. Стоит проверить договоры с контрагентами и предложить оформить сделки заранее — в 2024 году.
Убытки прошлых лет можно учесть в 2025 году, чтобы уменьшить налог на прибыль по ставке 25%
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