Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день первый. Выступает Надежда Самкова

Конференция проходит в этот раз в отеле NOVOTEL, Москва-Сити на Пресненской набережной, д. 2. Красивое деловое здание и сам зал.

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Несколько экранов, чтобы презентации было видно из любого уголка зала.

Участники пока пьют кофе и общаются в холле, а мы проверяем работу техники и микрофоны)

Редакция тоже готова к работе.

Участники занимают места. Скоро открытие конференции!