Елена Балаклицкая
Обучение для бухгалтеров

Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день первый. Выступает Надежда Самкова

Дождались! 250 участников в зале и бухгалтеры со всех уголков России онлайн принимают участие в шестой по счету конференции «Клерка». В этом посте мы публикуем прямой репортаж с фото и интересными моментами из выступлений спикеров.

Сбор участников конференции

Конференция проходит в этот раз в отеле NOVOTEL, Москва-Сити на Пресненской набережной, д. 2. Красивое деловое здание и сам зал.

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Несколько экранов, чтобы презентации было видно из любого уголка зала.

Участники пока пьют кофе и общаются в холле, а мы проверяем работу техники и микрофоны)

Редакция тоже готова к работе.

Участники занимают места. Скоро открытие конференции!

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Спикер: Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

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