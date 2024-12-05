Наталия Лукина
Налоговые изменения 2025

🔥Эмоции зашкаливают! Первые отзывы с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»

В Москва-Сити началась долгожданная VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего». И у нас уже есть первые отзывы посетителей. Буду весь день публиковать отзывы, комментарии, пожелания и впечатления бухгалтеров, а также наших звездных спикеров.
🔥Эмоции зашкаливают! Первые отзывы с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В Москве началась «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего»! Если вы не смогли приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Купить онлайн-билет.

А мы начинаем делиться первыми впечатлениями наших гостей. Вот что рассказала Ольга, бухгалтер из Москвы:

«Эмоции зашкаливают, я очень рада, что приехала сегодня на конференцию «Клерка». С нетерпением жду выступления спикеров, особенно хочу послушать Надежду Самкову, Людмилу Ганичеву и Светлану Беляеву. Но, уверена, что и остальные выступления будут очень полезными и интересными. Нам, бухгалтерам, очень важно быть в курсе всех изменений, и лучше, когда о них рассказывают не чиновники, а эксперты простым и понятным языком. Всем передаю привет и желаю отлично провести два дня!».

А вот, что говорит наш постоянный зритель Светлана Орган, это уже четвертая конференция «Клерка», на которую она приезжает из Липецка.

Светлана с коллегами

«Очень рада снова приехать на конференцию от «Клерка». В законодательстве произошло много изменений, которые необходимо применять уже со следующего года. Когда я была на прошлой конференции в сентябре, многие вопросы еще не были понятны. Теперь законодатели утрясли все моменты, осталось нам — бухгалтерам — разобраться. Мне очень нравится «Клерк», нравится подача информации на сайте, а также выступления спикеров. Жду разъяснений от экспертов, а также следующую конференцию, которая, как я знаю, пройдет в Краснодаре».

Сегодня будут выступать:

  • Надежда Самкова — 10:00-11:00. Она расскажет, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

  • Ольга Букина — 11:00-12:00.

    Спикер затронет горячую тему — как бизнесу на УСН платить НДС.

  • Анна Нестерова — 12:30-13:00. Проконсультирует, как контролировать ошибки по чекам, кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году.

  • Людмила Ганичева — 13:00-14:00.

    Даст исчерпывающую информацию по ВЭД: логистики, оплате, учете и налогообложение.

  • Анна Тетерлева — 15:00-16:00.

    Даст инструкцию по составлению бухгалтерской отчетности за 2024 год и по ФСБУ 4/2023.

  • Елена Пономарева — 16:00-17:00. Разберется с изменениями в кадровом и воинском учете и расскажет, как обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

  • Михаил Мухин — 17:00-18:00. Подготовит вас к требованиям и проверкам налоговых органов, объяснит, что будет триггерить ФНС в 2025 году.

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