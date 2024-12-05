🔥Эмоции зашкаливают! Первые отзывы с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»

В Москва-Сити началась долгожданная VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего». И у нас уже есть первые отзывы посетителей. Буду весь день публиковать отзывы, комментарии, пожелания и впечатления бухгалтеров, а также наших звездных спикеров.

В Москве началась «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего»! Если вы не смогли приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Купить онлайн-билет.

А мы начинаем делиться первыми впечатлениями наших гостей. Вот что рассказала Ольга, бухгалтер из Москвы:

«Эмоции зашкаливают, я очень рада, что приехала сегодня на конференцию «Клерка». С нетерпением жду выступления спикеров, особенно хочу послушать Надежду Самкову, Людмилу Ганичеву и Светлану Беляеву. Но, уверена, что и остальные выступления будут очень полезными и интересными. Нам, бухгалтерам, очень важно быть в курсе всех изменений, и лучше, когда о них рассказывают не чиновники, а эксперты простым и понятным языком. Всем передаю привет и желаю отлично провести два дня!».

А вот, что говорит наш постоянный зритель Светлана Орган, это уже четвертая конференция «Клерка», на которую она приезжает из Липецка.

Светлана с коллегами

«Очень рада снова приехать на конференцию от «Клерка». В законодательстве произошло много изменений, которые необходимо применять уже со следующего года. Когда я была на прошлой конференции в сентябре, многие вопросы еще не были понятны. Теперь законодатели утрясли все моменты, осталось нам — бухгалтерам — разобраться. Мне очень нравится «Клерк», нравится подача информации на сайте, а также выступления спикеров. Жду разъяснений от экспертов, а также следующую конференцию, которая, как я знаю, пройдет в Краснодаре».

Сегодня будут выступать:

Надежда Самкова — 10:00-11:00 . Она расскажет, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025 .

Ольга Букина — 11:00-12:00. Спикер затронет горячую тему — как бизнесу на УСН платить НДС .

Анна Нестерова — 12:30-13:00 . Проконсультирует, к ак контролировать ошибки по чекам , кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году.

Людмила Ганичева — 13:00-14:00. Даст исчерпывающую информацию по ВЭД : логистики, оплате, учете и налогообложение.

Анна Тетерлева — 15:00-16:00 . Даст инструкцию по составлению бухгалтерской отчетности за 2024 год и по ФСБУ 4/2023.

Елена Пономарева — 16:00-17:00 . Разберется с изменениями в кадровом и воинском учете и расскажет, как обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Михаил Мухин — 17:00-18:00. Подготовит вас к требованиям и проверкам налоговых органов, объяснит, что будет триггерить ФНС в 2025 году.

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