При ВЭД бухгалтерам нужно внимательно относится к расчетам и следить за международным законодательством

За несообщение об открытии расчетного счета в иностранном банке могут оштрафовать на 1 млн рублей.

На какие самые важные моменты обратить компаниям, работающим с экспортом и импортом в 2025 году, в кулуарах VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Людмила Ганичева – член союза аудиторов СРО «Содружество», налоговый адвокат, аттестованный аудитор.

Платежи

Занимаясь ВЭД в 2024 и 2025 году, нужно очень внимательно относиться к расчетам и платежам и следить за международным законодательством.

Например, с 25.09.2024 платежные агенты из Киргизии не имеют права проводить платежи в иностранные банки, если товар не заезжает на территорию Киргизии.

С 21.11.2024 введен новый способ блокирующих санкций для российских банков. Риск, что платеж уйдет с вашего расчетного счета, но не дойдет до иностранного партнера, очень высок.

Пошлины

В очередной раз поднялись таможенные пошлины. Поэтому при расчете обязательно берите за основу не только себестоимость товара, но и предстоящие платежи.

Очень внимательно относитесь к выбору кода ТН ВЭД. ФТС часто во время камеральных проверок проводит корректировки таможенной стоимости и меняет коды.

Налоговые агенты

В законодательстве много случаев, когда при расчетах с иностранными партнерами российские предприниматели должны выполнять функции налоговых агентов по налогу на прибыль и НДС.

С 01.07.2024 обязанности налоговых агентов появились и у посредников, продающих товары партнеров из ЕАЭС на электронных площадках.

НДС при импорте платят все. Тут нет исключений ни для УСН, ни для ПСН.

Валютный контроль

Несмотря на смягчение санкций за нарушение валютного законодательства, нужно очень внимательно относится к любым валютным операциям. Например, штраф за несообщение об открытии расчетного счета в иностранном банке может составить 1 млн рублей.