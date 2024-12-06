Перечень внутренних признаков обесценения ОС и НМА — открытый

ожидалось в связи с течением времени или при обычном

снизилась в течение периода значительно больше, чем

наличие наблюдаемых признаков того, что стоимость актива

в течение периода произошли или произойдут в ближайшем

будущем значительные изменения, имеющие неблагоприятные

последствия для организации, в технических, рыночных,

экономических или правовых условиях, в которых она ведет деятельность, или на рынке, для которого

предназначен актив;