Перечень внутренних признаков обесценения ОС и НМА — открытый

Светлана Крапивенцева — руководитель практики «МСФО» КСК ГРУПП — в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала про тест на обесценение основных средств и нематериальных активов.
Среди внешних источников спикер назвала:
наличие наблюдаемых признаков того, что стоимость актива
снизилась в течение периода значительно больше, чем
ожидалось в связи с течением времени или при обычном
использовании;
в течение периода произошли или произойдут в ближайшем
будущем значительные изменения, имеющие неблагоприятные
последствия для организации, в технических, рыночных,
экономических или правовых условиях, в которых она ведет деятельность, или на рынке, для которого
предназначен актив;
рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы
доходности инвестиций повысились в течение периода, и
данное увеличение, вероятно, окажет существенное влияние на
ставку дисконтирования, используемую при расчете ценности
использования, и приведет к существенному снижению
возмещаемой суммы актива;
балансовая стоимость чистых активов организации
превышает ее рыночную капитализацию.
К внутренним источникам, говорящим об обесценении, относятся:
существуют признаки устаревания или физической порчи
актива;
значительные изменения, имеющие неблагоприятные
последствия для организации, произошли в течение периода или,
как ожидается, произойдут в ближайшем будущем в отношении
интенсивности и способа использования или ожидаемого
использования актива.
показатели внутренней отчетности указывают на то, что
экономическая эффективность актива хуже или будет хуже, чем
ожидалось;
другие признаки (в стандарте МСФО перечень не закрытый, уточнила спикер).
Также Крапивенцева привела подробную математическую модель теста на обесценение. Вот ее исходные данные:
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