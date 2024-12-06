Бухгалтерский учет

Перечень внутренних признаков обесценения ОС и НМА — открытый

О наличии признаков обесценения могут говорить внутренние и внешние источники информации.
Перечень внутренних признаков обесценения ОС и НМА — открытый

Светлана Крапивенцева — руководитель практики «МСФО» КСК ГРУПП — в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала про тест на обесценение основных средств и нематериальных активов.

Среди внешних источников спикер назвала:

  • наличие наблюдаемых признаков того, что стоимость актива

    снизилась в течение периода значительно больше, чем

    ожидалось в связи с течением времени или при обычном

    использовании;

  • в течение периода произошли или произойдут в ближайшем

    будущем значительные изменения, имеющие неблагоприятные

    последствия для организации, в технических, рыночных,

    экономических или правовых условиях, в которых она ведет деятельность, или на рынке, для которого

    предназначен актив;

  • рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы

    доходности инвестиций повысились в течение периода, и

    данное увеличение, вероятно, окажет существенное влияние на

    ставку дисконтирования, используемую при расчете ценности

    использования, и приведет к существенному снижению

    возмещаемой суммы актива;

  • балансовая стоимость чистых активов организации

    превышает ее рыночную капитализацию.

К внутренним источникам, говорящим об обесценении, относятся:

  • существуют признаки устаревания или физической порчи

    актива;

  • значительные изменения, имеющие неблагоприятные

    последствия для организации, произошли в течение периода или,

    как ожидается, произойдут в ближайшем будущем в отношении

    интенсивности и способа использования или ожидаемого

    использования актива.

  • показатели внутренней отчетности указывают на то, что

    экономическая эффективность актива хуже или будет хуже, чем

    ожидалось;

  • другие признаки (в стандарте МСФО перечень не закрытый, уточнила спикер).

Также Крапивенцева привела подробную математическую модель теста на обесценение. Вот ее исходные данные:

Модель

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