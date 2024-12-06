При покупке квартиры супруги могут разделить между собой имущественный вычет по НДФЛ

Каждый из супругов является самостоятельным налогоплательщиком и имеет право на получение имущественного вычета при покупке квартиры.

Если супруги купили общую квартиру, то они могут разделить между собой расходы на ее покупку (для целей вычета). Для этого им надо представить в ИФНС заявление налогоплательщиков-супругов о распределении понесенных ими расходов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-04-05/100983.

Размеры расходов, распределяемых супругами, определяются исходя из фактически произведенных расходов с учетом ограничений в 2 млн рублей по вычету на жилье и 3 млн рублей по вычетам на ипотечные проценты.