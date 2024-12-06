Правительство объявило о запуске новых нацпроектов

О направлениях нацпроектов рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.
В рамках проекта «Экологическое благополучие» планируется реализовать следующие задачи:
Формирование экономики замкнутого цикла — работа с ТКО, контейнерами, транспортировкой, площадками для захоронения.
Ликвидация свалок. 16 свалок, которые не удалось рекультивировать в срок, будут ликвидированы в 1 квартале 2025 года, также будет рекультивировано еще 50 новых объектов.
Снижение вредных выбросов по проекту «Чистый воздух». В него вошли еще 29 городов.
Продолжится работа по сокращению объемов неочищенных сточных вод и развитию экотуризма.
Общее финансирование нацпроекта — 1,2 трлн рублей. Порядка 400 млрд рублей из них — внебюджетное финансирование.
Национальный проект в сфере АПК «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» включает 5 направлений:
селекция и генетика;
развитие биотехнологий;
разработка ветеринарных препаратов и вакцин;
сельхозтехника и оборудование;
кадровое обеспечение отрасли.
В проект заложено порядка 260 млрд рублей. Из бюджета выделят 127 млрд рублей, остальное — внебюджетное финансирование.
Комментарии3
Шо, опять?
Снова))
смешно про экологию
А что смешного вы здесь увидели?