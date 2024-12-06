Экономика России

Правительство объявило о запуске новых нацпроектов

Национальные проекты «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» продолжат и расширят прежние национальные проекты.

О направлениях нацпроектов рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В рамках проекта «Экологическое благополучие» планируется реализовать следующие задачи:

  • Формирование экономики замкнутого цикла — работа с ТКО, контейнерами, транспортировкой, площадками для захоронения.

  • Ликвидация свалок. 16 свалок, которые не удалось рекультивировать в срок, будут ликвидированы в 1 квартале 2025 года, также будет рекультивировано еще 50 новых объектов.

  • Снижение вредных выбросов по проекту «Чистый воздух». В него вошли еще 29 городов.

  • Продолжится работа по сокращению объемов неочищенных сточных вод и развитию экотуризма.

Общее финансирование нацпроекта — 1,2 трлн рублей. Порядка 400 млрд рублей из них — внебюджетное финансирование.

Национальный проект в сфере АПК «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» включает 5 направлений:

  • селекция и генетика;

  • развитие биотехнологий;

  • разработка ветеринарных препаратов и вакцин;

  • сельхозтехника и оборудование;

  • кадровое обеспечение отрасли.

В проект заложено порядка 260 млрд рублей. Из бюджета выделят 127 млрд рублей, остальное — внебюджетное финансирование.

Комментарии

3
  • Marina2022

    Шо, опять?

  • natalia092006

    Снова))

    смешно про экологию

    • Блудный сын

      А что смешного вы здесь увидели?