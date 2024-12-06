Кабмин направит дополнительные средства на развитие энергетики и ЖКХ в трех регионах

Средства направляют в пилотные регионы по проекту модернизации сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Как сообщает тг-канал Правительства, средства позволят обеспечить реализацию запланированных мероприятий, в том числе:
консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ на базе созданных в каждом субъекте единых операторов;
привлечение в отрасль квалифицированных специалистов;
установить экономически обоснованные тарифы.
Обычно тарифы отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу.
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