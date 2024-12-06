Выдать подотчетному лицу деньги можно в любой сумме, так как законом лимит не установлен

Из-за этого всегда есть налоговые риски при работе с подотчетными лицами и суммами, выданными подотчет.

Руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики Светлана Беляева на втором дне VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» дала разъяснения по подотчетам при оптимизации налогообложения в 2025 году и оценке рисков.

Она выделила ряд маркерных ситуаций, на которые следует обращать внимание.

Маркер 1 — денежные средства не возвращены подотчетным лицом в установленный срок.

Маркер 2 — необоснованно большая сумма.

Компании и ИП вправе выдать подотчетному лицу деньги в любой сумме, так как законодательно лимит не установлен.

Поэтому необходимо принимать во внимание следующие маркеры.

Маркер 3 — выдача в подотчет денежных средств, если есть незакрытые подотчеты.

Маркер 4 — сомнительный контрагент или фиктивные хозяйственные операции.

Маркер 5 — отсутствие в компании нормативной базы и качественного документального оформления операций.

Здесь Беляева уточнила, что не являются объектом обложения НДФЛ денежные суммы, выданные работникам организации подотчет для приобретения товарно-материальных ценностей. Но при условии, что работники документально подтвердили понесенные расходы, а ТМЦ приняты на учет (постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 11714/08).