Выдать подотчетному лицу деньги можно в любой сумме, так как законом лимит не установлен

Руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики Светлана Беляева на втором дне VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» дала разъяснения по подотчетам при оптимизации налогообложения в 2025 году и оценке рисков.
Она выделила ряд маркерных ситуаций, на которые следует обращать внимание.
Маркер 1 — денежные средства не возвращены подотчетным лицом в установленный срок.
Маркер 2 — необоснованно большая сумма.
Компании и ИП вправе выдать подотчетному лицу деньги в любой сумме, так как законодательно лимит не установлен.
Поэтому необходимо принимать во внимание следующие маркеры.
Маркер 3 — выдача в подотчет денежных средств, если есть незакрытые подотчеты.
Маркер 4 — сомнительный контрагент или фиктивные хозяйственные операции.
Маркер 5 — отсутствие в компании нормативной базы и качественного документального оформления операций.
Здесь Беляева уточнила, что не являются объектом обложения НДФЛ денежные суммы, выданные работникам организации подотчет для приобретения товарно-материальных ценностей. Но при условии, что работники документально подтвердили понесенные расходы, а ТМЦ приняты на учет (постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 11714/08).
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