Как проверить агентский договор на налоговые риски: список вопросов

На практике агентские договоры иногда используют с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Об этом рассказала на втором дне VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

Она привела основные примеры использования агентских договоров с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Это:

Увольнение сотрудников и заключение с ними как с ИП агентского договора.

Реализация товара через розничную сеть магазинов по агентскому договору.

Использование агентского договора с целью сохранения УСН.

Беляева рассказала, как провести тест агентского договора на налоговые риски. Бухгалтер должен ответить на такие вопросы:

Агент и Принципал — взаимозависимые лица? Есть ли у Агента другие заказчики?

Когда зарегистрирован Агент?

Есть ли у Агента трудовые и материальные ресурсы для исполнения договора?

Появились ли у Принципала благодаря Агенту новые покупатели? Увеличилась ли выручка?

Есть ли у Агента расходы, свидетельствующие о реальной деятельности?

Дублирует ли Агент функции сотрудников компании?

Исключает ли Агентский договор налоговые риски: перечисление оплаты принципалу до поступления денег от клиента агенту, возмещение расходов агента? Является ли стоимость услуг Агента рыночной?

Для соблюдения деловой цели спикер советует подготовить расчет, доказывающий эффективность агентского договора. Например, подтвердить рост числа покупателей, увеличение выручки, сокращение издержек.