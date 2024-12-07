Участники рынка медизделий и лекарств объединятся с правоохранителями для борьбы с контрафактом на маркетплейсах

Производители лекарственных средств и медицинских изделий планируют объединить усилия для системной борьбы с распространением контрафактной продукции при поддержке правоохранительных органов.

Сегодня по данным исследования консалтинговой компании «Право на здоровье» только в сегменте инъекционной косметологии обращается от 10% до 55% нелегальной продукции в зависимости от сегмента препаратов.

Заинтересованные стороны намерены создать дорожную карту, которая позволит эффективно противодействовать серому рынку, о чем было заявлено на конгрессе «Право на здоровье» 2024 года. Об этом сообщает пресс-релиз, есть у «Клерка».

Теневой сегмент рынка лекарств и медизделий продолжает расти, особенно в менее контролируемых секторах, таких как эстетическая косметология. Экономический фактор выбора процедуры тоже может иметь значение.

«У нас, бесспорно, есть механизмы контроля за оборотом незарегистрированных, фальсифицированных средств, предусмотрена соответствующая ответственность. Но доля серого рынка остается большой, мы продолжаем видеть рекламу медицинских услуг в профилях социальных сетях, а например, филлеры, которые являются медицинским изделием, свободно продаются на рынке как косметические средства», — рассуждает Татьяна Ларина, советник практики, фармацевтики, медицины и биотехнологии компании Nextons.

Порядка 55% поверхностных анестетиков, например, лидокаина, в России находятся в нелегальном обороте. Например, в 2023 году в медицинской практике применялись 3 официально зарегистрированных препарата и 22 препарата без подтвержденной регистрации.

По мнению Марии Ястребовой — менеджера по юридическим вопросам, этике и стандартам ведения бизнеса АО «Акрихин» — некоторые частные клиники и частные косметологи закупают препараты нелегального производства в том числе и через маркетплейсы, а о последствиях влияния таких препаратов на здоровье человека можно только догадываться.

По словам Никиты Филиппова, заведующего МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре», именно рынок интернет-торговли, особенно маркетплейсы, остается практически нерегулируемым, хотя на него приходится от 20 до 70% продаж того или иного препарата или медизделия. Меж тем маркетплейсы не обязаны блокировать контрафактные товары по заявкам легальных производителей. И даже если карточка недобросовестного продавца удаляется, товар часто появляется спустя время в новой. Наказание же, как правило, таких продавцов часто остается слишком мягким и больше касается административных решений. Особенно если оборот реализуемой продукции не превышает 100 000 рублей. А в общей статистике уголовных дел по этому направлению до приговора доходят лишь единицы.

«Необходимо обязать маркетплейсы реагировать на обращения о контрафакте, блокируя конкретных поставщиков. При этом обращающиеся должны предоставлять подтверждение своих прав и финансовые гарантии, чтобы избежать недобросовестной конкуренции», — уверен Филиппов.

Тем не менее Росздравнадзор регулярно принимает и обрабатывает сигналы о контрафакте, проводит проверки и контрольные закупки. Но этой работы недостаточно. Недобросовестные продавцы, отделавшись предупреждением или незначительным штрафом, вскоре возвращаются на рынок и продолжают активно реализовывать свой товар, в том числе через различные маркетплейсы.