МТС Банк повысил ставку по накопительному счету

МТС Банк улучшил условия по накопительному счету «МТС Счет» в рублях: теперь ставка 23% годовых.

Для впервые открывших «МТС Счет» с 6 декабря действует приветственная ставка 23% годовых в течение первых двух месяцев. Проценты по счету начисляются ежемесячно на ежедневный остаток, снятие и пополнение – без ограничений и потери процентов.

Об этом сообщает пресс-релиз, есть у «Клерка».

Такая ставка доступна в первые два календарных месяца для всех клиентов, которые ранее не открывали «МТС Счет» и не имеют действующих накопительных счетов, а также у которых не было вкладов в МТС Банке в течение последних 90 дней.

Для розничных клиентов — максимальная ставка по истечении двух месяцев составит 14,5% годовых при условии покупок от 10 тысяч рублей ежемесячно по всем дебетовым картам банка.

Для зарплатных клиентов МТС Банка — с третьего месяца на «МТС Счет» действует ставка 15% годовых без дополнительных условий.

Для владельцев пакетов услуг Премиум и Private — после окончания приветственного периода ставка составит 15% годовых при сумме покупок по дебетовым картам от 50 тысяч рублей в месяц.

Ставки действуют на сумму до 2 млн рублей включительно для розничных и зарплатных клиентов, до 5 млн – для Премиум и до 10 млн рублей – для Private.

На сумму остатков свыше действующих лимитов, а также при меньших оборотах по дебетовым картам предусмотрена базовая ставка 5% годовых.