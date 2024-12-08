МВД: поврежденные документы Word могут использоваться для обхода безопасности вашего устройства

Атакующие прикладывают к своим письмам умышленно поврежденные документы, что позволяет обойти защитное ПО, ведь файлы повреждены.

Поврежденные документы и письма замаскированы под послания от HR или отдела по расчету зарплаты. Такие вложения якобы связаны с выплатами и бонусами, которые начислены жертве.

При открытии документов Word обнаруживает, что файл поврежден, сообщает, что «обнаружено нечитаемое содержимое», а затем предлагает восстановить файл.

Если пользователь не замечает подвоха, он попадает на фишинговый сайт, который маскируется под сайт Microsoft и пытается похитить учетные данные жертвы.

Об этом предупреждает телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции России».

Специалисты напоминают, что для защиты от любого фишинга достаточно соблюдать простые правила. К примеру, при получении письма от неизвестного отправителя (особенно если оно содержит вложения) не следует открывать их и переходить по подозрительным ссылкам.