За нарушения в миграционном и воинском учете — огромные штрафы

Несмотря на то, что в законе хотят закрепить приоритет россиян при приеме на работу, из-за дефицита кадров и ряда других объективных факторов бизнесу не обойтись без иностранных работников, в том числе мигрантов.

Ситуация на рынке труда останется сложной в ближайшее время, считают эксперты. Поэтому компаниям нужно пересматривать подходы в наборе персонала, но при этом учитывать ужесточение законодательства в отношении работников-иностранцев.

Чтобы избежать начисления солидных штрафов, компаниям нужно учесть изменения в миграционном и воинском учете. Организация должна знать, в каких случаях следует ставить работников на миграционный учет, а также какие есть обязанности и ответственность у работодателя.

Приглашаем на вебинар «Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета», который состоится 17 декабря в 11:00 мск.

На вебинаре разберем:

Внедрение цифровых технологий в работу в сфере ведения воинского учета.

Военно-транспортная обязанность работодателей: что учесть в работе, отчетность в военкомат, административная ответственность за неисполнение военно-транспортной обязанности.

Цифровой профиль иностранного гражданина: новые правила въезда иностранцев в Россию.

Иные изменения законодательства для иностранных работников: новые правила сдачи экзамена по русскому языку, запрет осуществлять отдельные виды деятельности, квотирование.

Спикер вебинара — Анна Люлько, ведущий юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант», практикующий юрист, общий стаж работы более 15 лет.

Ждем вас на вебинаре 17 декабря в 11:00 мск!