За нарушения в миграционном и воинском учете — огромные штрафы

Ситуация на рынке труда останется сложной в ближайшее время, считают эксперты. Поэтому компаниям нужно пересматривать подходы в наборе персонала, но при этом учитывать ужесточение законодательства в отношении работников-иностранцев.
Чтобы избежать начисления солидных штрафов, компаниям нужно учесть изменения в миграционном и воинском учете. Организация должна знать, в каких случаях следует ставить работников на миграционный учет, а также какие есть обязанности и ответственность у работодателя.
Приглашаем на вебинар «Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета», который состоится 17 декабря в 11:00 мск.
На вебинаре разберем:
Внедрение цифровых технологий в работу в сфере ведения воинского учета.
Военно-транспортная обязанность работодателей: что учесть в работе, отчетность в военкомат,
административная ответственность за неисполнение военно-транспортной обязанности.
Цифровой профиль иностранного гражданина: новые правила въезда иностранцев в Россию.
Иные изменения законодательства для иностранных работников: новые правила сдачи экзамена по русскому языку, запрет осуществлять отдельные виды деятельности, квотирование.
Спикер вебинара — Анна Люлько, ведущий юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант», практикующий юрист, общий стаж работы более 15 лет.
Ждем вас на вебинаре 17 декабря в 11:00 мск!
Комментарии1
Вот они же хотели сделать очередное министерство мигрантских дел, куда должны будут обращаться работодатели за работниками. Совсем недавно же писали. Вот и приоритет россиян (как бы оно не выглядело). А в министерство заплати, отчет подай, иначе штраф и т.п. Новый косвенный побор.