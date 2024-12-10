Миграционный учет

За нарушения в миграционном и воинском учете — огромные штрафы

Несмотря на то, что в законе хотят закрепить приоритет россиян при приеме на работу, из-за дефицита кадров и ряда других объективных факторов бизнесу не обойтись без иностранных работников, в том числе мигрантов.

Ситуация на рынке труда останется сложной в ближайшее время, считают эксперты. Поэтому компаниям нужно пересматривать подходы в наборе персонала, но при этом учитывать ужесточение законодательства в отношении работников-иностранцев.

Чтобы избежать начисления солидных штрафов, компаниям нужно учесть изменения в миграционном и воинском учете. Организация должна знать, в каких случаях следует ставить работников на миграционный учет, а также какие есть обязанности и ответственность у работодателя.

Приглашаем на вебинар «Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета», который состоится 17 декабря в 11:00 мск.

На вебинаре разберем:

  • Внедрение цифровых технологий в работу в сфере ведения воинского учета.

  •  Военно-транспортная обязанность работодателей: что учесть в работе, отчетность в военкомат,

    административная ответственность за неисполнение военно-транспортной обязанности.

  • Цифровой профиль иностранного гражданина: новые правила въезда иностранцев в Россию.

  • Иные изменения законодательства для иностранных работников: новые правила сдачи экзамена по русскому языку, запрет осуществлять отдельные виды деятельности, квотирование.

Спикер вебинара — Анна Люлько, ведущий юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант», практикующий юрист, общий стаж работы более 15 лет.

Ждем вас на вебинаре 17 декабря в 11:00 мск!

Комментарии

1
  • Marina2022

    Вот они же хотели сделать очередное министерство мигрантских дел, куда должны будут обращаться работодатели за работниками. Совсем недавно же писали. Вот и приоритет россиян (как бы оно не выглядело). А в министерство заплати, отчет подай, иначе штраф и т.п. Новый косвенный побор.