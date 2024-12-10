Налоговые изменения 2025: что учесть, о чем не забыть, как использовать

Эксперты дают практические рекомендации для бухгалтеров в обзоре важнейших изменений законодательства 2024-2025.

Узнайте о ключевых изменениях в налогообложении и получите практические рекомендации по подготовке документов и снижению налоговых рисков на вебинаре «Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса». Он начнется 11 декабря в 11:00 мск.

На вебинаре разберем:

Упрощенная система налогообложения (УСН): обзор изменений по НДС и счетам-фактурам. Практические советы по адаптации к новым правилам.

Договорная работа в 2025 году : какие документы необходимы для защиты интересов бизнеса и минимизации налоговых рисков.

Новая прогрессивная шкала НДФЛ : разбор изменений и рекомендации по подготовке документов, связанных с ФОТ и заработной платой.

Детские вычеты : обзор изменений в правилах предоставления и рекомендации для сотрудников.

Амнистия по дроблению бизнеса : пошаговый план действий и перечень необходимых документов.

Налог на прибыль : анализ изменений и стратегии оптимизации налогообложения.

Льготы по страховым взносам: обзор условий и возможностей для снижения расходов.

Спикеры вебинара: Полубинская Светлана Владимировна — основатель компании АКФ «Столичный аудитор». Аудитор, налоговый консультант, адвокат, арбитражный управляющий, медиатор. А также Громов Дмитрий Александрович — эксперт по учету и налогообложению.

Ждем вас на вебинаре 11 декабря в 11:00 мск!