Налоговые изменения 2025: что учесть, о чем не забыть, как использовать

Узнайте о ключевых изменениях в налогообложении и получите практические рекомендации по подготовке документов и снижению налоговых рисков на вебинаре «Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса». Он начнется 11 декабря в 11:00 мск.
На вебинаре разберем:
Упрощенная система налогообложения (УСН): обзор изменений по НДС и счетам-фактурам. Практические советы по адаптации к новым правилам.
Договорная работа в 2025 году: какие документы необходимы для защиты интересов бизнеса и минимизации налоговых рисков.
Новая прогрессивная шкала НДФЛ: разбор изменений и рекомендации по подготовке документов, связанных с ФОТ и заработной платой.
Детские вычеты: обзор изменений в правилах предоставления и рекомендации для сотрудников.
Амнистия по дроблению бизнеса: пошаговый план действий и перечень необходимых документов.
Налог на прибыль: анализ изменений и стратегии оптимизации налогообложения.
Льготы по страховым взносам: обзор условий и возможностей для снижения расходов.
Спикеры вебинара: Полубинская Светлана Владимировна — основатель компании АКФ «Столичный аудитор». Аудитор, налоговый консультант, адвокат, арбитражный управляющий, медиатор. А также Громов Дмитрий Александрович — эксперт по учету и налогообложению.
Ждем вас на вебинаре 11 декабря в 11:00 мск!
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