Настройка видов отпусков и их расчет в 1С:ЗУП: видеоинструкция

Один из сложных участков в работе бухгалтера — зарплата. И тут важно правильно настроить программу 1С:ЗУП.
На вебинаре разбираемся с настройкой и расчетом отпусков в 1С: ЗУП 3.1, которые бухгалтер может сделать самостоятельно:
Виды отпусков: ежегодный основной, учебный, без оплаты, северный, за вредность, добавление своего вида.
Редактирование формул для расчета отпусков.
Ввод остатков отпусков в новую программу.
Назначение сотруднику права на отпуск.
Графики отпусков + заполнение из файла, переносы дат.
Оформление исправления отпуска и перенос из-за больничного.
Отчеты по отпускам и их расширенная настройка.
Спикер вебинара — Вера Жарова, консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях ООО «Раздолье-консалт», ООО «ЕЭрПи Бэнд» и др. Консультант Клерка по вопросам 1С.
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