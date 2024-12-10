Настройка видов отпусков и их расчет в 1С:ЗУП: видеоинструкция

Большинство компаний используют 1С и у многих есть запрос на донастройку программы. Разберитесь, как настроить виды отпусков и их расчет в 1С:ЗУП 3.1.

Один из сложных участков в работе бухгалтера — зарплата. И тут важно правильно настроить программу 1С:ЗУП.

На вебинаре разбираемся с настройкой и расчетом отпусков в 1С: ЗУП 3.1, которые бухгалтер может сделать самостоятельно:

  • Виды отпусков: ежегодный основной, учебный, без оплаты, северный, за вредность, добавление своего вида.

  • Редактирование формул для расчета отпусков.

  • Ввод остатков отпусков в новую программу.

  • Назначение сотруднику права на отпуск.

  • Графики отпусков + заполнение из файла, переносы дат.

  • Оформление исправления отпуска и перенос из-за больничного.

  • Отчеты по отпускам и их расширенная настройка.

Спикер вебинара — Вера Жарова, консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях ООО «Раздолье-консалт», ООО «ЕЭрПи Бэнд» и др. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Ольга Ульянова
Малый и средний бизнес

МСП+ что это значит, а еще интересные факты о малом и среднем бизнесе

Из статьи вы узнаете о том, что в России планируется появление новой категории бизнеса МСП +, которая будет чем-то средним между МСП и крупным бизнесом. Кто сможет попасть в эту категорию, какие планируются преференции. А также погрузитесь в занятную статистику о текущем состоянии самозанятости и выручки МСП по регионам.

МСП+ что это значит, а еще интересные факты о малом и среднем бизнесе
2

Начать дискуссию