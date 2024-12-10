Настройка видов отпусков и их расчет в 1С:ЗУП: видеоинструкция

Большинство компаний используют 1С и у многих есть запрос на донастройку программы. Разберитесь, как настроить виды отпусков и их расчет в 1С:ЗУП 3.1.

Один из сложных участков в работе бухгалтера — зарплата. И тут важно правильно настроить программу 1С:ЗУП.

На вебинаре разбираемся с настройкой и расчетом отпусков в 1С: ЗУП 3.1, которые бухгалтер может сделать самостоятельно:

Виды отпусков: ежегодный основной, учебный, без оплаты, северный, за вредность, добавление своего вида.

Редактирование формул для расчета отпусков.

Ввод остатков отпусков в новую программу.

Назначение сотруднику права на отпуск.

Графики отпусков + заполнение из файла, переносы дат.

Оформление исправления отпуска и перенос из-за больничного.

Отчеты по отпускам и их расширенная настройка.

Спикер вебинара — Вера Жарова, консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях ООО «Раздолье-консалт», ООО «ЕЭрПи Бэнд» и др. Консультант Клерка по вопросам 1С.