Научим вести управленческий учет в 1С:УНФ на новом курсе

Зачем вам управленческий учет?
Управленческий учет — это инструмент, который помогает видеть, как на самом деле работает бизнес. С его помощью вы сможете контролировать расходы, вовремя замечать риски и находить новые точки для роста.
Если вы бухгалтер, который умеет вести управленческий учет, вы становитесь незаменимым помощником руководителя. Вы можете предотвратить кассовые разрывы, помочь составить бюджет и подсказать, как лучше управлять финансами компании. Это ваши шаги к высокой зарплате и карьерному росту — вплоть до финансового директора.
Как это освоить?
На нашем курсе повышения квалификации «Управленческий учет и финансы в 1С:УНФ» вы научитесь:
вести управленческий учет в 1С:УНФ;
составлять бюджет компании;
находить точки увеличения прибыли;
анализировать финансовое состояние бизнеса;
управлять продажами с помощью ABC/XYZ-анализа.
Что еще вы получите?
Умение настраивать CRM в 1С:УНФ для повышения продаж.
Навыки автоматизации учета, чтобы работать быстрее и эффективнее.
Как проходит обучение?
28 коротких видеоуроков;
подробные конспекты;
пошаговые инструкции для работы в 1С:УНФ;
практические задания и тесты для проверки знаний.
Для кого этот курс?
Для бухгалтеров, которые хотят повысить квалификацию и построить карьеру, а также для финансовых директоров и собственников бизнеса, которые хотят контролировать показатели компании и оптимизировать процессы.
Как проходит обучение
Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:
1. Знакомство с материалом
Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.
2. Онлайн-встречи с преподавателями
В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.
3. Работа с дополнительным материалом
Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.
4. Практика
При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер. Поэтому все практические работы направлены на отработку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.
5. Тестирование
После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.
5. Получение удостоверения
После обучения вы получите удостоверении о повышении квалификации. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Как начать учиться
Первый поток обучения стартует 15 декабря — скорее записывайтесь!
Запишитесь на бесплатный урок нашего нового курса и узнайте, как сделать свою работу проще, эффективнее и прибыльнее.
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