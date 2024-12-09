Сбер запустил новый инструмент для развития бизнеса

Предприниматели, которые работают в сферах оптовой торговли, производства, строительства, IT и B2B-услуг, получили новый инструмент для развития бизнеса — отраслевую аналитику. Воспользоваться ею можно в решении «Управление продажами» в приложении СберБизнес с 6 декабря.

Доступны три новых виджета:

каналы продаж и их сравнение с каналами конкурентов;

динамика выручки за год;

число уникальных покупателей за последние 12 месяцев.

Заявлено, что новый функционал помогает корпоративным клиентам Сбера объективно оценивать свои бизнес-результаты, сравнивать их с показателями конкурентов и принимать своевременные управленческие решения.

«Новый функционал помогает предпринимателю объективно оценивать свои бизнес-результаты, сравнивать их с показателями конкурентов по региону и принимать своевременные управленческие решения по развитию бизнеса. Кроме того, IT-предприятия, ведущие свою деятельность согласно ОКВЭД 62 и 63, смогут воспользоваться облачными сервисами, получить грант на 50 тыс. рублей и скидку в 20% на облачные ресурсы», — рассказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

Обновленный интерфейс содержит три сервиса для масштабирования бизнеса: аналитика бизнеса и сравнение с конкурентами, SberCRM (система для работы со сделками и контрагентами), облачные сервисы для реализации IT-проектов и развития облачной инфраструктуры.