Теперь и бизнес может заранее записаться на прием в удобный офис Сбера

Корпоративные клиенты могут заранее записаться в 5 000 офисов Сбера.

Теперь они, как и частные клиенты банка, могут заранее записаться в удобный офис на определенное время в приложении СберБанк Онлайн. Услуга доступна более чем в 5 000 отделений Сбера в крупных городах и небольших населенных пунктах страны, сообщает сайт банка.

В офисах Сбера корпоративные клиенты могут получить более 100 видов услуг. Среди них и те, которые по законодательству требуют обязательной очной идентификации со стороны банка. Например, именно в офисе можно зарегистрировать бизнес и тут же открыть счет, снять наличные с бизнес-карты свыше лимита, провести операции с векселями и т. д.

Чтобы записаться на визит, в СберБанк Онлайн нужно указать желаемый для посещения офис, нажать кнопку «Записаться», далее выбрать «Бизнес» и операцию, которую необходимо совершить в офисе, а также день и время. После сформируется четырехзначный код бронирования, который нужно будет ввести на терминале электронной очереди в офисе в разделе «Я записывался». Клиента пригласят в первое освободившееся окно.