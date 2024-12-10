В ЕАЭС примут соглашение о блокировке нелегального контента и ответственности сайтов

В ЕАЭС разработан проект Соглашения о подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете.

О разработанном Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с государствами ЕАЭС проекте соглашения рассказал на Международном форуме «Антиконтрафакт-2024» директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов.

По его словам, этот документ предусматривает блокировку нелегального контента, меры ответственности владельцев информресурсов и информационных посредников, а также прекращение выдачи поисковиками сведений о заблокированных ресурсах.

«Уверен, что реализация Соглашения позволит обеспечить применение сопоставимых мер по борьбе с распространением пиратского контента в интернете, предоставит национальным правообладателям возможность безопасно размещать свои произведения на легальных площадках и получать соответствующие доходы», – подчеркнул Бакенов.

В Договоре о ЕАЭС предусмотрено регулирование отдельным международным договором деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП). В 2019 году вступило в силу Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ установил принципы деятельности ОКУП, определил порядок распределения и выплаты вознаграждений правообладателям.

Недавно ЕЭК провела мониторинг выполнения этого соглашения, по итогам которого, в частности, отмечено повышение открытости и прозрачности деятельности организаций по коллективному управлению правами, упрощение взаимодействия с правообладателями и возможность контроля за их деятельностью.